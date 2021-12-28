Иностранные заказчики заинтересовались покупкой эшелонированной ПВО из России

Москва, 28 декабря. Ряд иностранных заказчиков выразили заинтересованность в российской эшелонированной системе ПВО, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова.

Система подразумевает поставку группировки зенитных ракетных систем разной дальности, действующую в едином контуре управления, рассказала собеседница агентства РИА Новости.

Россия готова к поставкам эшелонированной системы ПВО, и, по оценкам мировых экспертов, наше предложение — одно из самых комплексных и всесторонне продуманных», — сказала Решетникова.

Такие проекты включают в себя не только применение высокоэффективных образцов ПВО, но и эксплуатацию другого вооружения, в том числе с использованием авиации. Поэтому ФСВТС предлагает индивидуальный подход к каждому заказчику с учетом его требований и нужд, подчеркнула секретарь.

Недавно эксперты Military Watch сравнили между собой российские ПВО и вооружение ВСУ. Украине будет нечего противопоставить ВКС РФ в случае начала конфликта. Украинские системы ПВО либо устарели, либо не могут справиться с российскими самолетами, считают специалисты.