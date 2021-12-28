Политолог Фещенко посоветовал Украине «не лезть» в НАТО

Киев, 28 декабря. Украине следует научиться самостоятельно решать свои проблемы и наконец сформировать свою национальную идею. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Алексей Фещенко.

Киев постоянно стремится то на Запад, то на Восток вместо того, чтобы сосредоточиться на своем государстве. Украинские политики привыкли, что все проблемы за них решает кто-то другой. За 30 лет независимости Украина так и не стала самостоятельной страной.

«Пока не будут проукраинские позиции, а только дифференциация и негатив идет. Я не против европейских стандартов, достойной жизни, но не всегда нужны какие-то ассимиляции, входить туда, куда нас не просят, потому что мы можем автономно сформировать конкурентные условия», — подытожил Фещенко.

Сейчас Украина всеми силами пытается попасть в НАТО и заискивает перед США в ущерб собственному народу. Украинский политолог Руслан Бортник отметил, что Киев успел сильно надоесть Западу. В связи с этим его могут пригласить в НАТО только на экскурсию.