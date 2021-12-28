Экс-мэр на Сахалине получил условный срок и многомиллионный штраф за взятку

Южно-Сахалинск, 28 декабря. Бывший мэр Макаровского городского округа Андрей Красковский признан виновным в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей. Ему назначили наказание в виде шести лет условного срока и серьезного штрафа.

Красковскому также отменили домашний арест, заменив меру на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Она имеет силу до вступления приговора в законную силу.

«Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с испытательным сроком 5 лет и дополнительным наказанием в виде штрафа на сумму 12 млн 800 тысяч. Также определен запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе на 8 лет». — рассказал РИА «Сахалин-Курилы» адвокат Андрея Красковского Александр Дыдо.

Защита не намерена обжаловать вердикт суда. Как заявил юридический представитель Красковского, «можно сказать, что решением суда мы удовлетворены».

На днях на Сахалине возбудили уголовное дело об отмывании 193 млн рублей. Преступники заработали средства на нелегальной поставке живого краба в Корею и Японию.