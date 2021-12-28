Порошенко анонсировал свое возвращение на Украину после бегства от ареста

Киев, 28 декабря. Экс-президент Украины Петр Порошенко объявил о своем скором возвращении на Украину. Он заявил, что готов ответить по всем предъявленным ему обвинениям.

Порошенко покинул территорию Украины 17 декабря и объявил, что отправляется в дипломатический тур. У него были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже политик пообещал вернуться на родину.

«В первой половине января я точно, согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским, вернусь в Украину. И дам ответы на все вопросы. И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма», — сказал бывший президент в интервью «Пятому каналу».

Порошенко недавно попросил проверить действующего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет государственной измены. Он допустил, что это связано с падением рейтинга президента.