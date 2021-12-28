Жена погибшего националиста Просвирнина назвала бытовой конфликт главной причиной смерти мужа

Москва, 28 декабря. Националист и основатель издания «Спутник и погром» (заблокировано Роскомнадзором в 2020 году за экстремизм) Егор Просвирнин погиб, когда полностью обнаженным выпрыгнул из квартиры на Тверском бульваре в Москве. Жена погибшего Марина Урусова заявила, что причина смерти ее супруга — бытовой конфликт.

Тело Просвирнина без одежды нашли 27 декабря в центре Москвы. По неподтвержденной информации, погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.

«Неожиданно для нее супруг начал буянить, и она позвонила матери и свекрови, призвав их на помощь. Женщины пытались успокоить Просвирнина, но тот выгнал их и закрыл дверь на щеколду изнутри», — пишет МК, ссылаясь на слова супруги националиста.

В день гибели Егор Просвирнин также жаловался на супругу на своей странице в Twitter. Жена даже вызывала полицию из-за неадекватного поведения мужчины, однако когда правоохранители прибыли, женщина заверила, что все в порядке.