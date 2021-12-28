Жириновский предложил отменить всеобщие новогодние каникулы в России

Москва, 28 декабря. Январские праздники стоит присоединить к отпускам россиян, чтобы те могли самостоятельно выбирать время для отдыха. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Всероссийские новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности. Популярными становятся драки, пьянки и преступления. Такой «локдаун» также наносит ущерб экономике, так как большая часть учреждений не работают, передает РИА Новости.

«Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать», — пояснил Жириновский.

Многие люди в новогодние каникулы вынуждены сидеть дома перед телевизором или с бутылкой. Это объясняется высокими ценами на услуги, которые не все могут себе позволить. Полезными делами тоже заняться не удастся из-за закрытых учреждений.

Владимир Жириновский ранее раскритиковал организаторов большой ежегодной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Его замечания касаются допуска журналистов на мероприятие, дресс-кода и отбора вопросов.