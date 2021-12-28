Профессор Вяземский: девятилетнюю студентку МГУ Теплякову лишили детства

Москва, 28 декабря. Девятилетняя Алиса Теплякова стала студенткой факультета психологии МГУ. Но девочке может не хватить сил на обучение и у нее не будет нормального детства, высказался профессор МГИМО Юрий Вяземский.

Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в восьмилетнем возрасте. В МГУ были готовы принять одаренного ребенка, если будут пройдены вступительные испытания. Но на бюджет ей пройти не удалось, и ее отец заключил договор на платное обучение.

«Университет, тем более психология, я плохо понимаю, как можно девятилетнюю девочку принимать даже при ее удивительной одаренности на психологию в университет. Дай бог, чтобы у нее все было хорошо, но я боюсь, что у нее может сил не хватить, ведь она ребенок, и как-то очень жалко, детство-то у нее отобрали», — высказался Вяземский в беседе с NEWS.ru.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов предложил юной студентке Алисе Тепляковой на время приостановить обучение в МГУ. По его мнению, у девочки могут развиться проблемы с психическим здоровьем.