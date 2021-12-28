Депутат Милонов призвал выгнать из Москвы всех эскортниц

Москва, 28 декабря. Девушек, которые занимаются эскортом, следует приравнять к проституткам и запрещать им жить в крупных городах, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

На первый раз девушку можно простить, а вот организаторов эскорт-агентств стоит наказывать по всей строгости закона, сообщил Милонов в беседе с корреспондентом URA.RU. Вылавливать их нужно в социальных сетях при помощи специально настроенных алгоритмов.

«Высылать за 101 км, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы, коров доить. У них это очень хорошо получится», — сказал Виталий Милонов.

По его мнению, нужно создать этой деятельности «позорный», постыдный имидж. Сейчас эта профессия считается столичной, модной, «московской». Такое положение дел нужно менять, заключил Милонов.

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