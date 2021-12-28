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Депутат Милонов призвал выгнать из Москвы всех эскортниц

Общество
Депутат Милонов призвал выгнать из Москвы всех эскортниц
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 декабря. Девушек, которые занимаются эскортом, следует приравнять к проституткам и запрещать им жить в крупных городах, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

На первый раз девушку можно простить, а вот организаторов эскорт-агентств стоит наказывать по всей строгости закона, сообщил Милонов в беседе с корреспондентом URA.RU. Вылавливать их нужно в социальных сетях при помощи специально настроенных алгоритмов.

«Высылать за 101 км, запрещать жить в Москве и крупных городах. Браслет надевать, чтоб все знали, желтого цвета. А лучше всего ссылать их на сельскохозяйственные работы, коров доить. У них это очень хорошо получится», — сказал Виталий Милонов.

По его мнению, нужно создать этой деятельности «позорный», постыдный имидж. Сейчас эта профессия считается столичной, модной, «московской». Такое положение дел нужно менять, заключил Милонов.

Ранее житель Воронежа получил 13,5 года колонии строгого режима. Мужчина восемь лет организовывал публичные дома и руководил ими.

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милонов проституция эскорт
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