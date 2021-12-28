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Экономист Белхароев предрек дефицит нефти в мире из-за ограничений на передвижение товаров

Экономика
Экономист Белхароев предрек дефицит нефти в мире из-за ограничений на передвижение товаров
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Мировой энергорынок в ближайшее будущее настигнет масштабный дефицит нефти из-за вводимых ограничений на передвижение товаров. Об этом заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» РУДН Хаджимурад Белхароев.

Таким образом он поддержал мнение главы нефтяной компании Halliburton Джеффа Миллера о нехватке черного золота. Введенные ограничение на транспортировку товаров и перемещение населения в первую очередь пагубно влияют на цены.

«Вот уже два года в мире то и дело возникают всевозможные ограничения на передвижение товаров и населения, связанные с борьбой с распространением COVID-19, которые оказали негативное воздействие на всю мировую экономику, в том числе и особенно – на углеводородный рынок», — сказал Белхароев.

Ранее гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков допустил высокий уровень волатильности нефти на мировом рынке. Однако ОПЕК+ сможет стабилизировать обстановку.

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нефть дефицит пандемия
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