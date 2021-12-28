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Эксперт по геополитике Бартосяк: Польша не может конкурировать с российским «козырем»

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 03:37
Политика
Эксперт по геополитике Бартосяк: Польша не может конкурировать с российским «козырем»
wikipedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 28 декабря. Масштабная модернизация армии может дать шанс Польше победить в неядерной войне с Россией. Однако с одним из российских «козырей» Варшава конкурировать не сможет никогда, заявил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил в беседе с изданием wPolityce.

Журналист издания поинтересовался у специалиста, при каких условиях Польша сможет одержать победу над Россией без помощи союзников по НАТО. По словам Бартосяка, на данный момент это невозможно.

«Если провести в вооруженных силах реформу и создать армию нового образца, появится шанс одержать победу», — заявил эксперт.

Он добавил, что такой призрачный шанс существует только в том случае, если Россия откажется применять один из своих «козырей». Им является ядерное оружие. В этом случае армия РФ быстро одержит верх в гипотетическом конфликте с современными польскими вооруженными силами.

Однако эти планы могут сорваться из-за противостояния Польши Евросоюзу. Политолог Станислав Стремидловский ранее напомнил, что Брюссель покрывает 20% доходного бюджета республики. На простую модернизацию армии может просто не хватить средств.

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россия польша война
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