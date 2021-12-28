Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам новогодние поездки за границу

Москва, 28 декабря. Развивать внутренний туризм в России стоит и "радикальными" методами. Например, с помощью запрета для чиновников путешествовать за рубеж в период новогодних праздников, заявил депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев

Многие депутаты Госдумы, которые также планируют провести новогодние праздники в России, уже поддержали инициативу. Такие меры помогут выявить недостатки внутреннего туризма и сделать отдых для россиян приятнее и комфортнее, передает РИА Новости.

«Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю», — пояснил Хамзаев.

Сейчас россияне не обращают внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый. Чиновники же должны сделать все, чтобы его усилить. По словам собеседника агентства, сам он собирается встретить Новый год в Дагестане.

При этом внутренний туризм в России развивается с начала пандемии коронавируса. Ялта в этом году успешно прошла курортный сезон и превысила показатели допандемийного 2019 года по туристическому потоку на 24%.