Москва, 28 декабря. Никаких реальных перспектив отключения России от международной системы SWIFT сейчас нет. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД страны Дмитрий Биричевский.

SWIFT является международной частной компанией, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Запад обсуждал ряд жестких санкций против РФ. Среди них и отключение страны от указанной системы, пишет РИА Новости.

«Непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю - никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года», — отметил Биричевский.

В последнее время в СМИ все чаще появляются обвинения Запада о якобы эскалации РФ вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали, что страна не собирается ни на кого нападать, но потенциально опасные для нее действия, не будут оставлены без внимания.

Жители России высказали свою точку зрения, касательно потенциального отключения страны от SWIFT. По их мнению, санкции не помогли Западу достичь должного эффекта, поэтому новые угрозы тоже не принесут результатов.