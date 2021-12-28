Handelsblatt: Германия ждет отключения электричества из-за блокировки «СП-2»

Берлин, 28 декабря. Германию ждут отключения электроэнергии, если российский газопровод «Северный поток — 2» не будет запущен. Об этом в статье для Handelsblatt заявил обозреватель Юрген Флаугер.

ФРГ потребляет огромное количество голубого топлива. Оно необходимо для осуществления энергетического перехода, который подразумевает отказ от угля и ядерной энергии.

«Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце», — считает Флаугер.

Россия же в случае блокировки «СП-2» найдет других клиентов в Азии. Такое развитие событий крайне невыгодно Германии. Обозреватель заключил, что Берлину необходимо «сделать все возможное, чтобы споры по поводу "Северного потока — 2" не обострились».

Недавно в Германии сообщили о подорожании газа для немецких потребителей. Газ и электричество выросли в цене в 2021 году в среднем на 46,6% и 18,6%, однако на следующий год также ожидается подорожание.