Губерниев назвал мерзавцами журналистов из США, которые раскритиковали российских фигуристок

Москва, 28 декабря. Критика выступлений российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате России является необоснованной. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Журналист Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson заявил о слабости спортсменок из России. Американский обозреватель предположил, что Щербаковой и Трусовой якобы дают запрещенные лекарства. В ответ на это Губерниев встал на защиту фигуристок, отметив, что на эти обвинения не стоит обращать внимания. По словам телеведущего, журналист из США ничего не понимает в этом виде спорта.

«Американские журналисты — мерзавцы! Это была ничем не обоснованная критика...Их высказывания — это несуразный треп. Эти журналисты не понимают в фигурном катании абсолютно ничего. Это было из серии: дай мы хоть что-нибудь скажем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом издания «СЭ».

Global Look Press / Darryl Dyck

По итогам двух прокатов чемпионата России первое место среди женщин в одиночном катании завоевала 15-летняя Камила Валиева. Вторая позиция досталась 17-летней Александре Трусовой, тройку лидеров замкнула ее ровесница — Анна Щербакова. Все спортсменки являются подопечными Этери Тутберидзе.

Недавно в прямом эфире «Матч ТВ» Губерниев нелестно отозвался в адрес журналиста Андрей Сидорчика. Во время обсуждения формы сборной России по хоккею между ними разгорелась жаркая дискуссия.