Российские хоккеисты одержали первую победу на МЧМ-2022

Ред-Дир, 28 декабря. Сборная России по хоккею завершила свой второй матч на групповой стадии молодежного чемпионата мира — 2022. Команда Сергея Зубова обыграла Швейцарию со счетом 4:2.

Встреча прошла на стадионе «Вестернер Парк Центриум». В составе российской сборной голами отметились Данила Юров, Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. Для последнего эта шайба стала уже третьей в рамках МЧМ-2022. За Швейцарию отличились Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Ворота команды Сергея Зубова в этой игре защищал Егор Гуськов. Ему удалось отбить 15 бросков по воротам. Его визави — Кевин Паше совершил 28 сейвов.

В следующем матче сборная России сыграет со Словакией. Игроки выйдут на лед в ночь на четверг, 30 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 00:30 по московскому времени.

В первой игре МЧМ-2022 российские хоккеисты уступили шведам со счетом 3:6. Двумя шайбами отметился форвард СКА Матвей Мичков.