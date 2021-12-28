Депутат Рады Гончаренко указал на страх Зеленского перед Кадыровым

Киев, 28 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский боится главу Чечни Рамзана Кадырова, поэтому он не стал отвечать на слова российского политика о необходимости присоединения страны к РФ. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Три года назад Зеленский неудачно пошутил над Кадыровым в одном из юмористических шоу. После этого будущему президенту пришлось извиняться. Несмотря на так называемый карьерный рост, страх перед чеченским лидером все же остался.

«У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым. — Прим. ФАН.)», — заявил Гончаренко.

Депутат добавил, что Зеленский запретил кому-либо на Украине комментировать внешнеполитическую ситуацию. Делать это могут только сам президент, премьер-министр и глава МИД.

Рамзан Кадыров ранее заявил, что антироссийская политика Владимира Зеленского может привести к присоединению его страны к России. Он добавил, что осуществлению этого плана пока мешают определенные государственные договоренности.