Минтруд России разработал механизм выявления нуждающихся в пособии граждан

Москва, 28 декабря. Специалисты Министерства труда и социальной защиты России создали алгоритм выявления граждан, которые нуждаются в пособиях. Об этом сообщили в ведомстве.

В скором времени кабмин вынесет проект на публичное обсуждение. Документ обяжет Пенсионный фонд России (ПФР) искать граждан с низкой зарплатой и предлагать им материальную помощь. Предполагается, что поиск таких людей будет осуществляться благодаря взаимодействию госструктур, например с Федеральной налоговой службой (ФНС). Глава Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олега Шибанова считает, что внедрение этого механизма усилит адресность поддержки, передает газета «Известия».

«Значительная часть мер соцподдержки населения рассчитана на помощь семьям, поэтому информация об общих доходах домохозяйства является важным критерием для адресной помощи. В комбинации с проактивным назначением эта информация позволит быстрее выявлять нуждающихся и уменьшит количество граждан в сложных жизненных ситуациях за счет своевременной поддержки», — заявила Шибанова.

Недавно глава Минтруда РФ Антон Котяков подтвердил информацию о предоставлении повышенных выплат для медиков в выходные дни. Ведомство также предлагало внести инициативы по индексации пенсий.