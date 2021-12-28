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Саакашвили сообщил о перенесенном гипертоническом кризе после встречи с людьми в черном

Общество
Саакашвили сообщил о перенесенном гипертоническом кризе после встречи с людьми в черном
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 28 декабря. Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание, когда люди в черном попытались забрать его из военного госпиталя. Об этом он сообщил в письме, которое обнародовал адвокат Ника Гварамия.

Саакашвили перевели в медицинское учреждение после длительной голодовки, которая нанесла ущерб здоровью политика. Накануне к осужденному пришли «одетые в черные формы люди» и заявили, что переводят его в другое место содержания.

«Я потребовал измерить мне давление, давление было 180, а после второго измерения — 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления. После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части», — написал Саакашвили.

Когда экс-президент очнулся, врач сообщил ему, что перевод отменяется. Политик продолжает находиться в военном госпитале в Гори.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно подчеркивала, что никогда не помилует Саакашвили. Она даже не собирается возвращаться к этому вопросу.

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