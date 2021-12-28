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Врач Крючков связал длительное нахождение COVID-19 в организме со слабым иммунитетом

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 02:50
Общество
Врач Крючков связал длительное нахождение COVID-19 в организме со слабым иммунитетом
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 декабря. Ситуации, при которых COVID-19 сохраняется в теле человека до 7,5 месяца, являются исключением из правил и обусловлены слабой защитой организма. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Так он прокомментировал результаты работ исследователей из национальных институтов США, которые были представлены ранее журналом Nature. В них содержится, что коронавирус способен распространяться по тканям человека даже за пределами легких. По словам Крючкова, такое явление действительно возможно.

«Это скорее исключение, потому что обычно иммунная система с этим справляется... В принципе это возможно», — рассказал иммунолог «Известиям».

Крючков объяснил, что зачастую долгое нахождение вируса в теле является следствием хронических заболеваний, когда организм не способен избавиться от COVID-19. Впоследствии это приводит к воспалению, нарастающей дезадаптации, а также нарушению функций органов и тканей.

Недавно британские исследователи сделали закономерное открытие. По их словам, переболевшие простудой люди имеют более высокую защиту от коронавируса. Медики объясняют это повышением уровня защитных Т-клеток в крови человека.

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вирус иммунитет коронавирус COVID-19
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