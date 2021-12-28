Водитель насмерть сбил двух детей во Флориде и скрылся с места преступления

Форт-Лодердейл, 28 декабря. Смертельная авария произошла в районе Уилтон-Мэнорс (Форт-Лодердейл, Флорида, США). Автомобилист совершил наезд на пешеходов и уехал с места преступления, пишет местная газета Sun Sentinel.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей, еще три ребенка получили повреждения различной степени тяжести. Медики госпитализировали пострадавших в ближайшую больницу.

Виновник аварии после совершения преступления скрылся с места происшествия. По данным издания, дело передано на контроль местной полиции по расследованию убийств.

Недавно смертельное ДТП произошло в Кировской области. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще пятеро пострадали.