Bloomberg: число направляющихся в Европу американских танкеров с газом возросло на треть

Нью-Йорк, 28 декабря. Количество танкеров с сжиженным природным газом, направляющихся из Соединенных Штатов в Европу, увеличилось на треть. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Согласно данным источника, 24 декабря количество танкеров с американским газом составляло 15. Однако недавно появились еще пять дополнительных судов, которые направляются в Европу. Также 14 кораблей, предположительно, находятся «в ожидании окончательных распоряжений».

«В Европу направилось 20 танкеров с американским газом», — следует из сообщения агентства Bloomberg.

По мнению экспертов, увеличение стоимости газового топлива в Европе обусловлено низким уровнем заполненности ПГС, а также повышенным спросом на сжиженный природный газ в Азии. Вдобавок на рынок оказывает воздействие неопределенность с «Северным потоком — 2».

Также ранее «Газпром» отверг обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. Представители компании отметили, что подобные заявления являются беспочвенными и неприемлемыми.