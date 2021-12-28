Вдовец Фирсов отказался от наследства Легкоступовой в пользу ее детей

Москва, 28 декабря. День рождения артистки Валентины Легкоступовой наступит через пару дней. В честь этого вдовец Юрий Фирсов записал видеообращение к поклонникам и заявил, что отказывается от своей доли наследства покойной звезды.

Яхтсмен решил передать завещанные средства детям и матери знаменитости. В видеоролике он признался в этом и поздравил подписчиков с наступающими праздниками.

«Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте и маме Вали Галине Ивановне», — сообщил Фирсов.

Поклонники одобрили решение мужчины. Многие предполагали, что вдовец наоборот будет судиться до последнего, чтобы получить как можно больше денег после смерти артистки в 2020 году. Однако в этот раз, по словам фанатов, он решил действовать благородно.

Легкоступова вышла замуж за Фирсова всего за несколько месяцев до смерти. Яхтсмен после гибели возлюбленной долго конфликтовал с членами ее семьи. Он намеревался побороться за наследство, чтобы иметь влияние на детей певицы.