Замерзающие в собственных домах немцы получили новогодние открытки с «намеком от Путина»

Берлин, 28 декабря. Жители Германии накануне Рождества получили открытки с изображение российского лидера Владимира Путина. Замерзающим в собственных домах немцам отправили своеобразный намек.

Изображение продемонстрировал автор блога «Медвежий угол» на портале «Мир Тесен». По его словам, на открытке нарисован советский плакат. Под изображением российского президента значится фраза: «Включаешь отопление — поддерживаешь Путина».

Такие угрозы сыплются на немцев со всех сторон. Так, по словам автора блога, им приходится мерзнуть в собственных домах и включать отопление только на два часа в сутки. В противном случае, на них набросятся «бдительные сограждане» за то, что люди «переводят газ».

«Наверняка кто-нибудь бы пожаловался. Но не на использование газа, а нашел бы другой предлог: неподобающее поведение пса, или сбор валежника в парке, или прослушивание гимна России», — отметил автор блога.

Поэтому люди вынуждены мерзнуть, чтобы не навлечь на себя осуждение. Автор добавил, что многие хотят поддержать Путина и Россию, однако им банально страшно стать аутсайдерами в обществе.

При этом страны Евросоюза продолжает отчаянно нуждаться в российском топливе. Государства региона могут ликвидировать часть политических рисков, если отменят антироссийские экономические санкции, предположил ранее обозреватель Маркет Лайн.