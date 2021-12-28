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Аршавин уверен, что сборная России победит Польшу и пройдет на чемпионат мира — 2022

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 02:17
Спорт
Аршавин уверен, что сборная России победит Польшу и пройдет на чемпионат мира — 2022
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 28 декабря. Сборная России по футболу имеет все шансы обыграть своего соперника по стыкам ЧМ-2022 — Польшу и пройти на мундиаль. Так считает бывший капитан национальной команды Андрей Аршавин.

Футболист подчеркнул, что в игре польских футболистов нет ничего особенного. В матче с Польшей у россиян есть особое преимущество — эту игру соотечественники проведут на своем поле, заметил Аршавин.

«А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться», — подчеркнул Аршавин в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

В первом раунде стыковых матчей российская команда 24 марта проведет домашний матч против Польши. Если подопечные Валерия Карпина станут победителями встречи, то поборются за путевку на мундиаль с лучшей командой из пары Швеция — Чехия. Сам главный тренер заявлял, что он может встретиться с российскими игроками за десять дней до матча с Польшей.

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Все новости / Спорт / Аршавин уверен, что сборная России победит Польшу и пройдет на чемпионат мира — 2022
футбол польша аршавин сборная россии чемпионат мира
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