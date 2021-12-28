Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача

Москва, 28 декабря. Исполнитель хита «Холодная луна» Александр Медведев, известный как Шура, стал одним из победителей музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Однако экстравагантный артист доставил немало хлопот организаторам проекта, а каждый его выход на сцену был под угрозой срыва.

Как сообщили участники съемочного процесса, певец, который неоднократно признавался в злоупотреблении спиртным и запрещенными веществами, по всей видимости, слегка переусердствовал и решил расслабиться. Несмотря на все слова о том, что Шура теперь ведет здоровый образ жизни, он на протяжении всего проекта был, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

«Шура весь проект находился "в коме". Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем… В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то», — признались люди, участвовавшие в съемках, в беседе с изданием «Собеседник».

instagram.com / @shuramedvedev

Для подстраховки во время съемок к Шуре приставили врача, который должен был с помощью препаратов привести звезду в рабочее состояние. Протрезвевший певец выходил на сцену в полном здравии, но на следующий день история повторялась снова.

Однако, по словам певицы Вики Цыгановой, алкогольное амбре во время съемок «Суперстар! Возвращение» исходило не только от Шуры, но и от других выступающих на сцене селебрити. Тем не менее экстравагантный артист в этом плане переиграл всех — как отметила исполнительница, Шуру иногда пришлось будить перед выходом на сцену.

«Я не сидела у него в гримерке, поэтому не знаю, как его приводили в чувство. Но его будили, потому что он был в другом состоянии просто», — сказала Цыганова.

После победы в шоу «Суперстар! Возвращение» Шура признался, что не ожидал увидеть себя на вершине турнирной таблицы вместе с Виктором Салтыковым. Для артиста итоговый результат стал полной неожиданностью.