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Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача

Шоу-бизнес
Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача
instagram.com  /  @shuramedvedev

Москва, 28 декабря. Исполнитель хита «Холодная луна» Александр Медведев, известный как Шура, стал одним из победителей музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Однако экстравагантный артист доставил немало хлопот организаторам проекта, а каждый его выход на сцену был под угрозой срыва.

Как сообщили участники съемочного процесса, певец, который неоднократно признавался в злоупотреблении спиртным и запрещенными веществами, по всей видимости, слегка переусердствовал и решил расслабиться. Несмотря на все слова о том, что Шура теперь ведет здоровый образ жизни, он на протяжении всего проекта был, мягко говоря, не в лучшем состоянии.

«Шура весь проект находился "в коме". Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем… В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то», — признались люди, участвовавшие в съемках, в беседе с изданием «Собеседник».

Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача
instagram.com / @shuramedvedev

Для подстраховки во время съемок к Шуре приставили врача, который должен был с помощью препаратов привести звезду в рабочее состояние. Протрезвевший певец выходил на сцену в полном здравии, но на следующий день история повторялась снова.

Однако, по словам певицы Вики Цыгановой, алкогольное амбре во время съемок «Суперстар! Возвращение» исходило не только от Шуры, но и от других выступающих на сцене селебрити. Тем не менее экстравагантный артист в этом плане переиграл всех — как отметила исполнительница, Шуру иногда пришлось будить перед выходом на сцену.

«Я не сидела у него в гримерке, поэтому не знаю, как его приводили в чувство. Но его будили, потому что он был в другом состоянии просто», — сказала Цыганова.

После победы в шоу «Суперстар! Возвращение» Шура признался, что не ожидал увидеть себя на вершине турнирной таблицы вместе с Виктором Салтыковым. Для артиста итоговый результат стал полной неожиданностью.

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