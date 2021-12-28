Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны

Стокгольм, 28 декабря. Вооруженные силы России в своем подходе к ведению боевых действий полагаются на новые технологии, радиоэлектронную борьбу и беспилотные аппараты. К такому заключению пришел главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Байден.

Российских военных главком назвал «плохими парнями». По его словам, Москва является экспертом в ведении гибридной войны, в которой главными составляющими являются сочетание военной силы с дипломатическими и экономическими инструментами, передает Defense News. Кроме того, Байден высоко оценил умение РФ организовывать информационные операции.

«Это современные возможности и технологии, такие как радиоэлектронная борьба и беспилотные платформы», — сказал военный.

Главком отметил, что Швеция готова в случае активных боевых действий оказать Украине необходимую помощь, в том числе «практическую». Стокгольм продолжает тесное сотрудничество с Данией, Норвегией, Финляндией и США по украинскому вопросу, добавил Байден.

Недавно генерал шведских ВС объявил о повышении уровня боеготовности войск в связи с ситуацией на Украине. По его словам, возросшая напряженность на границах государства вызывает у Стокгольма опасения.