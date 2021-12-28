Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 02:12
02:00
Экономика
Аналитик Мильчакова: «Хейтеры «Газпрома» и России попались в собственную ловушку»
01:58
Шоу-бизнес
Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача
01:57
Общество
Daily Mail: ученые выявили приятное последствие для сердца от преподнесения подарков
01:53
Армия
Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны
01:44
Политика
Читатели Le Figaro объяснили пуски «Цирконов» стремлением России к миру
01:25
Происшествия
Следователи закончили работу в квартире погибшего Просвирнина
01:12
Общество
Вирусологи Бутенко и Чумаков: группоспецифический иммунитет сможет защитить от «Омикрона»
01:11
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар после аварии на улице Ленина в Южно-Сахалинске
01:07
Политика
Санду попытается привести Молдавию в Евросоюз и сохранить отношения с Россией
01:06
Общество
Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны

Армия
Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны
stat.mil.ru  /  Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Стокгольм, 28 декабря. Вооруженные силы России в своем подходе к ведению боевых действий полагаются на новые технологии, радиоэлектронную борьбу и беспилотные аппараты. К такому заключению пришел главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Байден.

Российских военных главком назвал «плохими парнями». По его словам, Москва является экспертом в ведении гибридной войны, в которой главными составляющими являются сочетание военной силы с дипломатическими и экономическими инструментами, передает Defense News. Кроме того, Байден высоко оценил умение РФ организовывать информационные операции.

«Это современные возможности и технологии, такие как радиоэлектронная борьба и беспилотные платформы», — сказал военный.

Главком отметил, что Швеция готова в случае активных боевых действий оказать Украине необходимую помощь, в том числе «практическую». Стокгольм продолжает тесное сотрудничество с Данией, Норвегией, Финляндией и США по украинскому вопросу, добавил Байден.

Недавно генерал шведских ВС объявил о повышении уровня боеготовности войск в связи с ситуацией на Украине. По его словам, возросшая напряженность на границах государства вызывает у Стокгольма опасения.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны
гибридная война швеция плохие парни микаэль байден
Комментировать