Париж, 28 декабря. Россия открыто говорит о своих успехах в оборонной сфере, что исключает какие-либо агрессивные планы. Об этом заявили читатели французского издания Le Figaro.

Они отреагировали на недавнее заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет «Циркон». Глава государства считает это событие «значительным шагом к укреплению безопасности России и ее обороноспособности». Читатели согласились с таким мнением.

«Это поубавит рвение американцев. После Вьетнама они так ничего и не поняли», — заметил комментатор.

«Надо показать свою силу, чтобы не пришлось ее использовать», — написал юзер.

«Путин прав, Россия сегодня намного более демократична и заботлива по отношению к своему народу, чем все западные псевдодемократии. Браво, Владимир!» — объявил пользователь Сети.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал запуск ракет «Циркон». Он считает, что это событие должно стать сигналом к началу дипломатических переговоров между Москвой и Западом.