Москва, 28 декабря. Правоохранительные органы завершили следственные мероприятия в московской квартире националиста Егора Просвирнина. Сейчас они покинули жилище.

Следственные мероприятия в квартире погибшего проходили несколько часов. Криминалисты собрали улики и покинули жилище для изучения полученных материалов.

По предварительному заключению правоохранительных органов, Просвирнин выпал из окна в результате несчастного случая. Его жена сообщила, что перед этим инцидентом он находился в трехдневном алкогольном запое и вел себя крайне агрессивно, а потом и вовсе устроил погром в квартире.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места происшествия. Обнаженное тело Просвирнина лежало на проезжей части напротив ресторана «Армения».