Автомобиль вылетел на тротуар после аварии на улице Ленина в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 28 декабря. Авария с участием двух автомобилей произошла в Южно-Сахалинске на улице Ленина. В результате столкновения повреждения получили обе машины.

Удар был такой силы, что один из автомобилей отбросило на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Проводится служебная проверка для выяснения всех причин и обстоятельств ДТП.

В региональном отделении ГИБДД уточнили, что водитель Subaru Legacy двигался по второстепенной дороге. Он нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу Toyota Corolla, из-за чего и произошло столкновение.

Еще одна авария произошла в Кировской области. Там недалеко от населенного пункта Белая Холуница произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В ДТП погибли три человека и пять пострадали.