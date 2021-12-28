Санду попытается привести Молдавию в Евросоюз и сохранить отношения с Россией

Кишинев, 28 декабря. Молдавия может пойти по пути интеграции в Европейский союз, однако при этом необходимо сохранить дружественные отношения с Россией. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Глава государства считает, что воплотить в жизнь этот план возможно, однако все зависит от реализации реформ в стране. Также на развитие Молдавии, по ее мнению, влияет обстановка в регионе.

«Мы рассчитываем, что другие страны будут уважать наши стремления. Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с Россией», — сообщила Санду.

Недавно правоохранительные органы Молдавии вызвали на допрос бывшего президента страны Игоря Додона. Экс-лидеру инкриминируют расхищение бюджетных средств в размере 12 миллионов долларов.