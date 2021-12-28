Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 02:11
02:00
Экономика
Аналитик Мильчакова: «Хейтеры «Газпрома» и России попались в собственную ловушку»
01:58
Шоу-бизнес
Победителю шоу «Суперстар! Возвращение» Шуре за кулисами требовалась помощь врача
01:57
Общество
Daily Mail: ученые выявили приятное последствие для сердца от преподнесения подарков
01:53
Армия
Шведский генерал Байден назвал российских «плохих парней» экспертами в ведении гибридной войны
01:44
Политика
Читатели Le Figaro объяснили пуски «Цирконов» стремлением России к миру
01:25
Происшествия
Следователи закончили работу в квартире погибшего Просвирнина
01:12
Общество
Вирусологи Бутенко и Чумаков: группоспецифический иммунитет сможет защитить от «Омикрона»
01:11
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар после аварии на улице Ленина в Южно-Сахалинске
01:07
Политика
Санду попытается привести Молдавию в Евросоюз и сохранить отношения с Россией
01:06
Общество
Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже

Общество
Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже
pixabay.com

Москва, 28 декабря. Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже получают 2,5% работников, то есть почти 690 тысяч россиян, сообщили в Росстате.

Нарушения законодательства при оплате труда возможны у 0,2% из этих 2,5%. Еще одной причиной такого показателя может быть неполная занятость, считают эксперты по данным «Известий».

«1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ, и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства», — пояснили в Росстате.

При этом в соответствии с Трудовым кодексом зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть ниже МРОТ.

В 2022 году минимальный размер оплаты труда увеличится до 13,8 тысячи рублей. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проиндексировать показатели не на 2,5%, как планировалось ранее, а на 8,6%.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже
зарплата мрот росстат
Комментировать