Росстат: 2,5% россиян получают зарплату на уровне МРОТ и ниже

Москва, 28 декабря. Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда или ниже получают 2,5% работников, то есть почти 690 тысяч россиян, сообщили в Росстате.

Нарушения законодательства при оплате труда возможны у 0,2% из этих 2,5%. Еще одной причиной такого показателя может быть неполная занятость, считают эксперты по данным «Известий».

«1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ, и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства», — пояснили в Росстате.

При этом в соответствии с Трудовым кодексом зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть ниже МРОТ.

В 2022 году минимальный размер оплаты труда увеличится до 13,8 тысячи рублей. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проиндексировать показатели не на 2,5%, как планировалось ранее, а на 8,6%.