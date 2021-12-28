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Появились кадры с места крушения Ми-2 с двумя членами экипажа в Удмуртии

Происшествия
Появились кадры с места крушения Ми-2 с двумя членами экипажа в Удмуртии
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Чайковский, 28 декабря. Вертолет Ми-2 с двумя мужчинами на борту потерпел крушение под Ижевском. Сотрудникам МЧС удалось найти разбившееся летательное судно около Чайковского, сообщили в ведомстве.

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 члены экипажа выжили. Спасатели проводили поисковую операцию в течение десяти часов. Когда вертолет был найден, его пилот перестал подавать признаки жизни. Мужчина получил серьезное обморожение, спасти его не удалось.

На опубликованных кадрах видно работу сотрудников МЧС. Они находятся возле вертолета в темное время суток. Обзор преграждает куча сухих веток.

Появились кадры с места крушения Ми-2 с двумя членами экипажа в Удмуртии
МЧС России /

Во время крушения вертолет занимался обследованием нефтепровода в Якшур-Бодьинском районе. После ЧП экипаж несколько раз выходил на связь, однако двое мужчин не смогли назвать спасателям свое точное местонахождение.

Поиски вертолета и двух членов экипажа длились более десяти часов. Причины аварийной посадки судна не озвучивались.

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мчс удмуртия ижевск ми-2
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