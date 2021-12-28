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Майя Санду: Молдавия не будет вступать в ряды НАТО

Политика
Майя Санду: Молдавия не будет вступать в ряды НАТО
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 28 декабря. Молдавия не будет вступать в ряды Североатлантического альянса, так как это противоречит основному закону республики. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

В конституция страны отмечено, что Молдавия является государством, которое соблюдает нейтральный внеблоковый статус. Кроме того, никаких инициатив о вступлении страны в НАТО на данный момент не поступало, сообщает Санду.

«В конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», — указала Санду.

Ранее прокуратура Молдавии направила бывшему президенту республики повестку на допрос. Правоохранители подозревают экс-главу государства в хищении бюджетных средств на сумму 12 млн долларов.

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