Популярность иномарок с пробегом в России увеличилась вдвое за последний год

Москва, 28 декабря. Спрос на ввозимые из-за рубежа автомобили с пробегом увеличился на 105% в России за последний год. Соответствующие сведения приводятся в пресс-релизе сервиса «Авито Авто».

При этом по сравнению с прошлым годом рост предложения составил 160%. По мнению аналитиков сервиса, увеличение спроса на ввозимые из-за границы автомобили с пробегом обусловлен дефицитом машин, а также подорожанием транспорта на отечественном рынке, передают «Известия».

Средняя стоимость подержанных иномарок в текущем году составила 750 тысяч рублей, что на 27% больше прошлогодних показателей. В пятерку самых популярных брендов среди зарубежных авто с пробегом вошли Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi.

Ранее стало известно, что автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует поднять стоимость всего модельного ряда машин LADA в следующем году. Согласно прайс-листу компании, в среднем они подорожают на 11-27 тысяч рублей.