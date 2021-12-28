Жертвами лобовой аварии двух легковушек под Кировом стали три человека

Киров, 28 декабря. Три человека погибли и еще пятеро пострадали в ДТП на трассе в Белохолуницком районе Кировской области. Участниками аварии стали две легковые машины, сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, автомобиль BMW выехал на встречку, в результате чего и произошла авария. Двое из пятерых пострадавших — несовершеннолетние.

«На 682-м км в пяти километрах от Белой Холуницы произошло столкновение двух автомашин, погибли три человека, пять человек пострадали», — следует из сообщения.

Движение по трассе не перекрывалось. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить уполномоченным органам.

В начале месяца в Кирове произошло массовое ДТП с пострадавшими. При столкновении пяти автомобилей травмы различной степени тяжести получили четыре человека.