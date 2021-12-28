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Эксперт по энергетике Землянский сообщил о конфузе продавцов американского сжиженного газа

Экономика
Эксперт по энергетике Землянский сообщил о конфузе продавцов американского сжиженного газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Поставщики американского сжиженного газа могли оконфузиться после падения стоимости голубого топлива в Европейском союзе. Об этом рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский на YouTube-канале «Украина.ру».

Ранее газета Financial Times сообщила о смене курса танкеров с американским сжиженным топливом на страны Европы. Изначально владельцы энергоресурса планировали продать его в Азии, однако после повышения цен в странах ЕС они решили перенаправить порты. По словам Землянского, не исключено, что они могут развернуться и снова отправиться в Азию, передает «Экономика сегодня».

«Не развернули ли их по ходу дела опять в Азию? Я не исключал бы и такого варианта. Хотя, может быть, кто-то законтрактовался на пике стоимости, и ему очень дорого привезут американский сжиженный газ», — считает эксперт по энергетике.

Как отметил ранее вице-премьер Александр Новак, стоимость газа в следующем году может сохраниться на высоком уровне. Соответствующий прогноз был составлен, исходя из баланса спроса и предложения.

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евросоюз танкеры стоимость газа газовый кризис
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