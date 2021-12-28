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Россия попала в топ-5 стран по экспорту вакцин против COVID-19

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 00:25
Экономика
Россия попала в топ-5 стран по экспорту вакцин против COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Россия вошла в пятерку стран по производству и экспорту препаратов против коронавирусной инфекции. Соответствующие сведения следуют из данных Всемирной торговой организации.

Проект был запущен в конце прошлого месяца совместно с Международным валютным фондом. Он призван регулярно отслеживать сведения о глобальной торговле вакцинами от коронавируса. Сообщается, что доля России на мировом рынке препаратов от COVID-19 составила не менее трех процентов. Лидером рейтинга оказалась Китайская Народная Республика, имеющая самое большое население, передает РБК.

Всего за текущий год Россия поставила на внутренний и внешние рынки порядка 233 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции. Из них 93,4 миллиона единиц препарата пришлись на экспорт. Благодаря поставкам примерно 140 миллионов доз вакцины на внутренний рынок страна смогла привить полным курсом более 70 миллионов граждан.

Также ранее Минздрав России одобрил осуществление клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19. Его будет проводить компания «Генериум» совместно с Центром имени Н. Ф. Гамалеи.

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