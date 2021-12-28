Пилот рухнувшего в Удмуртии вертолета Ми-2 скончался

Ижевск, 28 декабря. Потерпевший крушение пилот вертолета Ми-2 Дамир Гафуров умер после того, как его передали медицинскому персоналу. Второго члена экипажа транспортируют в больницу.

Воздушное судно рухнуло в 80 км от Ижевска, возле села Чайковский. Спасатели продолжали поиски летательного аппарата на протяжении десяти часов. Группировка сил и средств, привлекаемая для поиска, составила порядка 300 человек и 80 единиц техники.

После того, как вертолет был найден, 35-летний пилот находился в бессознательном состоянии. Медики начали осматривать пострадавшего, однако он перестал подавать признаков жизни. Пассажира воздушного судна готовят к транспортировке в больницу в Завьялово.

Для поисков вертолета был развернут оперативный штаб неподалеку от станции Кияик. Известно, что после крушения вертолета оба члена экипажа выжили, но получили различной степени тяжести травмы.