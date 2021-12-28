Сотрудники МЧС обнаружили рухнувший в Удмуртии вертолет Ми-2

Ижевск, 28 декабря. Спасатели нашли потерпевший крушение неподалеку от Ижевска вертолет Ми-2. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Воздушное судно ранее потерпело крушение в 80 км от Ижевска, возле поселка Чайковский. Для поиска рухнувшего борта были привлечены сотрудники МЧС и развернут оперативный штаб возле станции Кияик.

В момент авиакатастрофы на борту летательного аппарата находились 35-летний пилот и его 53-летний напарник, которые выжили после падения судна. Через некоторое время после аварии один из членов экипажа вертолета подал сигнал бедствия.

За несколько часов до этого премьер-министр республики Ярослав Семенов рассказал, как проходят поиски воздушного судна. По его словам, ареал поиска был максимально сужен, спасатели вели прочесывание леса квадрат за квадратом.