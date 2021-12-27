Вашингтон, 27 декабря. Соединенные Штаты близки к тому, чтобы в скором времени реализовать главное желание России и Китая касательно американских истребителей F-35 и F-22. Об этом рассказал экс-чиновник американского оборонного ведомства Марк Шнайдер для 19FortyFive.

Американское военное ведомств, по словам Шнайдера, все больше разочаровывается в этих самолетах. Пентагон может досрочно вывести из эксплуатации истребители-невидимки F-22, а также сократить закупки F-35, передает «ПолитРоссия».

«Самое большое желание России и Китая — Америка отказывается от F-22 и F-35», — сообщил бывший чиновник изданию.

Причиной может стать низкая конкурентоспособность F-22. Уже через два десятка лет истребитель не будет соответствовать мировым стандартам. Заметим самолеты могут самолетами F-15EX. Однако они значительно по своему техническому наполнению уступают F-22.

Однако истребители F-35 и F-22 являются далеко не единственной неудачной военной разработкой США. Так, ранее издание iReactor включило ракеты Tomahawk и штурмовики Warthog в список самых бесполезных вооружений американской армии.