Пекин, 27 декабря. Провокация французского фрегата Auvergne в Черном море продемонстрировала страх НАТО перед Россией. На это обратили внимание аналитики китайского издания Sina.

Приблизившись к российским берегам корабль и сопровождающая его авиация заметно запаниковали. Это говорит о том, что экипаж прекрасно понимал, что нарушает правила свободного судоходства, которым прикрывает свои действия, передает «ПолитРоссия».

Альянс переживал, что Россия атакует Auvergne, поэтому сопровождал корабль с воздуха. Французский фрегат «боялся собственной тени» и вел себя крайне нервозно, отметили аналитики.

«Этот нервный шаг обнажил всю панику и стыд в сердцах НАТО. Если бы западные военные вошли в Черное море действительно для свободного судоходства, то им бы не пришлось опасаться российской реакции», — добавили эксперты из КНР.

Читатели британского издания Daily Express ранее высмеяли амбициозный план французского фрегата Auvergne, вошедшего в Черное море. Они заявили, что подобная провокация может обернуться для Парижа серьезными последствиями.