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Президент ЦАР поздравил граждан с Рождеством и обещал защитить детей республики

Весь мир
Президент ЦАР поздравил граждан с Рождеством и обещал защитить детей республики
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 27 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил население с Рождеством и призвал жителей объединить усилия для восстановления страны.

Речь глава государства зачитал во время мероприятия во Дворце возрождения, куда пригласили детей из неблагополучных семей, а также школьников, отличившихся в процессе обучения.

«Мы вместе с первой леди пришли сюда для того, чтобы порадовать вас и ваших родителей, наши юные центральноафриканцы. Наступает пора радости и новогодних праздников, а на праздники принято дарить подарки, и мы здесь также для того, чтобы прислушаться к вашим желаниям.

Рождество — это еще и время, когда мы делаем небольшой перерыв, чтобы воссоединиться с семьей, провести с ними время и показать, как сильно мы их любим. Поэтому мне больно от того, что существуют семьи, потерявшие родных из-за действий плохих людей, желающих только одного — вернуть войну в наш дом и лишить счастья», — заявил президент.

Тем не менее, по словам Туадера, за последний год Центральноафриканская Республика сделала многое для того, чтобы сохранить человеческий капитал и выстроить развивающееся государство, в котором дети не будут страдать.

«Для любой страны главная ценность — это люди и особенно ее молодое поколение, которое в будущем возьмет бразды правления и, надеюсь, продолжит наше дело по модернизации ЦАР. К сожалению, мы также знаем, насколько уязвимыми они могут быть.

Именно это оправдывает выбор темы этого года: ни один ребенок не должен страдать. Она затрагивает всех нас как родителей, и меня, в частности, как отца нации. Рождество и Новый Год напоминают нам о важности и необходимости того, чтобы каждый из нас, собравшись с семьей, работал над установлением единства народа, восстановлением государства. Необходимо развивать солидарность, труд и любовь к Родине», — добавил президент.

По его словам, страна в настоящее время переживает возрождение: восстанавливаются государственные институты, усиливается экономика и здравоохранение, огромное внимание уделяется вопросам образования.

Президент ЦАР поздравил граждан с Рождеством и обещал защитить детей республики
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Важные темы по праву беспокоят наших сограждан. Тут и вооруженные конфликты, и нищета, и семейные проблемы, и насилие. Это те бедствия, которых мы должны избегать, поэтому я призываю всех взрослых трудиться и развивать республику ради будущего молодого поколения», — заключил Фостен-Арканж Туадера.

Ранее благотворительная организация «Для всех» вручила новогодние подарки детям в педиатрическом отделении столичной больницы.

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