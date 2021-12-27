Президент ЦАР одобрил проект развития транспортной инфраструктуры ЭСЦАГ

Банги, 27 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в присутствии иностранных гостей и высокопоставленных чиновников дал старт реализации глобального проекта развития транспортной инфраструктуры региона. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

Как стало известно, первым на очереди стала трасса CD14, которая включает возведение моста через реку Убанги, он соединит столицу с населенным пунктом Зонго в Демократической Республике Конго. Далее власти ДРК начнут восстанавливать дорожное полотно по маршруту из Кисангани в сторону Кампалы, главного города Уганды.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Таким образом правительство в Банги практически сразу после завершения обсуждений проекта с комиссией Экономического сообщества стран Центральной Африки приступило к его реализации. Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел рабочую встречу с представителями ЭСЦАГ, на которой обсуждалась глобальная стройка.

Главной ее целью станет соединение крупных городов международного объединения при помощи целой сети современных магистралей. Это позволит разгрузить дороги стран-участниц и значительно сократить время на передвижение. Активное участие в реализации проекта принимают ЦАР, Бурунди, Демократическая Республика Конго и Уганда.