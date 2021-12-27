Новое видео с поисков разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 появилось в распоряжении ФАН

Ижевск, 27 декабря. Спасатели продолжают поиски потерпевшего крушение в Удмуртии вертолета Ми-2. Авиакатастрофа произошла в 80 километрах от Ижевска, возле поселка Чайковский.

На кадрах, появившихся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно несколько машин пожарной охраны и МЧС России. Оперативный штаб экстренных служб был развернут возле станции Кияик. Поиски на данный момент продолжаются, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

«Ареал поиска максимально сужен, идет прочесывание леса — квадрат за квадратом», — написал Семенов на своей странице в социальной сети Instagram.

На борту рухнувшего вертолета был 35-летний пилот и его 53-летний напарник. Оба потерпевших крушение остались живыми, однако получили травмы различной степени тяжести.