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Новое видео с поисков разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 появилось в распоряжении ФАН

Происшествия
Новое видео с поисков разбившегося в Удмуртии вертолета Ми-2 появилось в распоряжении ФАН
wikipedia.org  /  Dmitry Terekhov / CC BY-SA 2.0

Ижевск, 27 декабря. Спасатели продолжают поиски потерпевшего крушение в Удмуртии вертолета Ми-2. Авиакатастрофа произошла в 80 километрах от Ижевска, возле поселка Чайковский.

На кадрах, появившихся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно несколько машин пожарной охраны и МЧС России. Оперативный штаб экстренных служб был развернут возле станции Кияик. Поиски на данный момент продолжаются, сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

«Ареал поиска максимально сужен, идет прочесывание леса — квадрат за квадратом», — написал Семенов на своей странице в социальной сети Instagram.

На борту рухнувшего вертолета был 35-летний пилот и его 53-летний напарник. Оба потерпевших крушение остались живыми, однако получили травмы различной степени тяжести.

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мчс ми-2 поиски
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