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ООН создает видимость борьбы с центральноафриканским боевиком Али Дарассой

Весь мир
ООН создает видимость борьбы с центральноафриканским боевиком Али Дарассой
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 27 декабря. Вслед за США Организация Объединенных Наций также ввела санкции в отношении главаря боевиков Али Дарассы, ставшего недавно начальником штаба конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако принятые меры являются слишком мягкими, сообщают сотрудники Radio Lengo Songo.

«В докладе Совета Безопасности ООН написано, что ограничения вводятся против наемника из-за систематического нарушения прав человека, торговли оружием, незаконного обогащения, создания бандформирований, нападения на силы обороны и безопасности ЦАР.

Санкции предполагают запрет на совершение зарубежных поездок, свободного перемещения по миру, затронут активы боевика и не позволят свободно закупать оружие у соседей», — напоминают в СМИ.

Решение организации, как подчеркивают журналисты, последовало вслед за США, Министерство финансов которых также ввело санкции в отношении Али Дарассы. Однако, как считают сотрудники Radio Lengo Songo, давление, оказываемое на лидера радикалов, недостаточно жесткое.

ООН создает видимость борьбы с центральноафриканским боевиком Али Дарассой
wikipedia.org / Neptuul / CC BY-SA 3.0

«Он и члены его группировки несут ответственность за действия, которые привели к гибели тысяч центральноафриканцев и появлению не меньшего количества вынужденных переселенцев, так как их кров был уничтожен. Поэтому отчет ООН поражает цинизмом, ему лишь ограничивают зарубежные поездки и замораживают счета.

Али Дарасса должен быть арестован, доставлен в Банги для проведения суда. Он должен быть наказан в соответствии с законами республики и нормами международного права. Люди, пострадавшие из-за его действий, требуют реального возмездия. Но вместо этого получают лишь видимость борьбы международной организации. Им не нужен мир в ЦАР», — сетуют ведущие радиостанции.

По мнению сотрудников СМИ, продолжение работы CPC и других бандформирований на территории региона оправдывает присутствие бесполезной многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), на поддержание которой тратятся огромные средства.

ООН создает видимость борьбы с центральноафриканским боевиком Али Дарассой
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Чтобы завершить конфликт и ликвидировать угрозу со стороны боевиков, нашим военным нужно современное оружие. Следовательно, необходимо отметить вредительское эмбарго», — заключили авторы Radio Lengo Songo.

Ранее стало известно, что военнослужащие национальной армии усилили меры безопасности на границе с Чадом, где концентрируются силы радикалов.

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