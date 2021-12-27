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Министр животноводства ЦАР проконтролировал строительство скотобойни в Бамбари

Весь мир
Министр животноводства ЦАР проконтролировал строительство скотобойни в Бамбари
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Хмелев

Банги, 27 декабря. Освобожденный недавно министр животноводства ЦАР Хасан Буба совершил рабочую поездку в город Бамбари, где оценил ход работ по строительству скотобойни. Об этом сообщает новостное издание 236 Actu.

Как рассказали журналисты, чиновника тепло встретили сотрудники администрации населенного пункта и религиозные деятели, которые пригласили главу ведомства в собор Святого Иосифа и показали могилу епископа Эдуарда Матоса.

«Позже член правительства посетил строящуюся скотобойню, чтобы убедиться в том, как ведутся работы. В будущем она позволит повысить продовольственную безопасность республики.

Кроме того, Хасан Буба посетил загоны для крупных животных и провел переговоры с мэром коммуны. Стороны обсудили предстоящий в следующем году период активного выпаса», — заявили сотрудники СМИ.

Перед возвращением в столицу чиновник встретился с бывшими членами группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), которые решили поддержать миротворческую инициативу президента Фостена-Арканжа Туадера и добровольно сдались полиции. Член правительства высоко оценил стремление африканцев вновь социализироваться и вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что Специальный уголовный суд освободил министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба из-под ареста. Сотрудники правоохранительной системы не нашли доказательств его вины.

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африка цар министр животноводства
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