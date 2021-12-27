Министр животноводства ЦАР проконтролировал строительство скотобойни в Бамбари

Банги, 27 декабря. Освобожденный недавно министр животноводства ЦАР Хасан Буба совершил рабочую поездку в город Бамбари, где оценил ход работ по строительству скотобойни. Об этом сообщает новостное издание 236 Actu.

Как рассказали журналисты, чиновника тепло встретили сотрудники администрации населенного пункта и религиозные деятели, которые пригласили главу ведомства в собор Святого Иосифа и показали могилу епископа Эдуарда Матоса.

«Позже член правительства посетил строящуюся скотобойню, чтобы убедиться в том, как ведутся работы. В будущем она позволит повысить продовольственную безопасность республики. Кроме того, Хасан Буба посетил загоны для крупных животных и провел переговоры с мэром коммуны. Стороны обсудили предстоящий в следующем году период активного выпаса», — заявили сотрудники СМИ.

Перед возвращением в столицу чиновник встретился с бывшими членами группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), которые решили поддержать миротворческую инициативу президента Фостена-Арканжа Туадера и добровольно сдались полиции. Член правительства высоко оценил стремление африканцев вновь социализироваться и вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что Специальный уголовный суд освободил министра животноводства Центральноафриканской Республики Хасана Буба из-под ареста. Сотрудники правоохранительной системы не нашли доказательств его вины.