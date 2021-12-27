Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с макетом гранатомета в Ленобласти

, 27 декабря. Работники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, который разгуливал по магазину с гранатометом. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления по взаимодействию со СМИ Алексей Данке.

Вечером 27 декабря правоохранительные органы остановили машину разыскиваемого гражданина в Приозерском районе Ленинградской области. В салоне автомобиля находился предмет, внешне похожий на боевой гранатомет. Прибывшая на место следственно-оперативная группа определила, что орудие является муляжом.

Сотрудники Росгвардии отреагировали на сообщение посетителей магазина, расположенного на Советской улице. Очевидцы испугались человека, которые ходил по торговому залу с гранатометом.

Молодой человек ранее обокрал магазин в московском ТЦ «Метрополис», а после угрожал применить гранату. Полиции удалось задержать преступника, его поместили в следственный изолятор.