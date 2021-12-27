Внук Шарля де Голля назвал Путина большим лидером своей страны

Париж, 27 декабря. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил российского лидера Владимира Путина за внимание к его семье и подарки к 100-летию своего отца Филиппа де Голля.

Пьер де Голль вместе с супругой прибыл в резиденцию российского посла во Франции Алексея Мешкова. Наследник знаменитого политика отметил, что между парижем и Москвой существует сильная дружба, «которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками». Внук генерала считает, что она жила в душах французов на протяжении многих лет.

«Я хотел бы, чтобы мы вернулись к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, мы потеряли в Европе и также во Франции. Это ценности семьи, традиций и достоинства... Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны», — заявил Пьер де Голль.

Владимир Путин ранее отметил героизм и мужество Филиппа де Голля, проявленные во время Второй мировой войны. Он также поблагодарил ветерана французского движения Сопротивления за теплое отношение к России.