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Внук Шарля де Голля назвал Путина большим лидером своей страны

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 22:56
Политика
Внук Шарля де Голля назвал Путина большим лидером своей страны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Париж, 27 декабря. Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил российского лидера Владимира Путина за внимание к его семье и подарки к 100-летию своего отца Филиппа де Голля.

Пьер де Голль вместе с супругой прибыл в резиденцию российского посла во Франции Алексея Мешкова. Наследник знаменитого политика отметил, что между парижем и Москвой существует сильная дружба, «которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками». Внук генерала считает, что она жила в душах французов на протяжении многих лет.

«Я хотел бы, чтобы мы вернулись к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, мы потеряли в Европе и также во Франции. Это ценности семьи, традиций и достоинства... Я также думаю, что президент Путин — большой лидер, большой президент для своей страны», — заявил Пьер де Голль.

Владимир Путин ранее отметил героизм и мужество Филиппа де Голля, проявленные во время Второй мировой войны. Он также поблагодарил ветерана французского движения Сопротивления за теплое отношение к России.

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Шарль де Голль путин пьер де голль
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