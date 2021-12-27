Жена выпавшего из окна журналиста Просвирина заявила, что последние три дня он был в запое

Москва, 27 декабря. Редактор запрещенного в России ресурса «Спутник и Погром» с радикально-националистическим контентом Егор Просвирин, по словам его супруги, три дня употреблял алкогольные напитки.

На третий день националист начал вести себя неадекватно и начал крушить дома мебель. Супруга позвонила матери Просвирина, вероятно, чтобы она помогла привести журналиста в чувства. Но он выгнал всех из квартиры и заперся.

Следственные органы проводят проверку по факту гибели националиста. Сейчас основной версией является несчастный случай.

Просвирин выпал с балкона квартиры на Тверской улице вечером 27 декабря. По неподтвержденным данным, погибший находился под воздействием наркотических средств.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались кадры с места происшествия. Тело Просвирина обнаружили на проезжей части напротив ресторана «Армения».