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ВКС России провели третий тестовый запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк

Армия
ВКС России провели третий тестовый запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Плесецк, 27 декабря. Воздушно-космические силы в тестовом режиме запустили тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с космодрома в Плесецке. Об этом сообщили представители Минобороны России.

Ракета стартовала с разгонным блоком «Персей» и муляжом полезной нагрузки. Уточняется, что это был третий запуск космического аппарата, который завершился успешно.

«В Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — сообщили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что ВКС России пополнятся новейшей системой стратегической противоракетной обороны С-550. Предположительно, комплекс попадет в войска в 2025 году.

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